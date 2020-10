Frédéric BROUSSE

Actuellement en poste chez Coface (filiale de Natixis), j'ai pris part au développement de plusieurs projets MOA liés à la mise en place de systèmes d’information. Mon enthousiasme et ma ténacité associés à ma grande capacité d'apprentissage m'ont permis de devenir rapidement un élément clé de l'équipe.



Au-delà de mes compétences techniques, mon expérience professionnelle m'a donné une bonne connaissance de l'ensemble des étapes constituant la gestion de projet. Elle m'a aussi permis de développer une bonne maîtrise de la négociation, de la communication et de la coordination.



Mes compétences :

Comité de pilotage

Suivi de projet

Animation de réunions

Reporting commerciaux

Recueil de besoins

Management de projet

Cahier des charges

Conférencier

Conduite du changement

VBA

Formation de formateurs

Accompagnement individuel et collectif

Documentation technique

Infographiste

Formateur

Bureautique

Développement web

Excel

Programmation

Sauveteur secouriste du travail

Encadrement d'équipe

BAFA

Assurance

Chef de Projet

Internet

Microsoft SharePoint