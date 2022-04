Julie LAUER

Diplômée en marketing international à l'Ecole Supérieure de Commerce Internationale de Marne la Vallée et titulaire d'un double diplôme (Bachelor/ Licence) Franco-Allemand en sciences de gestion, obtenu à l'ISFATES, je suis responsable relations clientèle pour FSB en région parisienne. Je suis constamment en relation avec mes collègues Allemands et gère toute la clientèle Française.



Si vous souhaitez en savoir plus sur mon parcours et mes attentes professionnelles, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Marketing