Jessica ROUILLÉ

Titulaire d’un Master de psychologie du travail et des organisations, j'ai exercé différentes activités : conseil en VAE, conseil en orientation, création d'activité et insertion professionnelle.



Lors de mon parcours professionnel, j’ai acquis des capacités d’adaptation et d’organisation notamment durant mon activité de réserviste au sein de l’armée de l’air. Cette intégration m'a permis de réaliser mon stage de fin d'étude dans cette structure, déjà à l'époque en contexte de changement rapide. Cette situation m'a donné l'occasion de développer mon autonomie, mon sens de l’initiative ainsi que mon aisance relationnelle puisque j’ai réalisé des actions diversifiées avec un public hétérogène et des collaborateurs variés (INFFOLOR, unités opérationnelles et de soutien de la B.A 128, CCI Formation). Cette expérience m'a apporté beaucoup puisque j'étais au contact du personnel, présente à chaque étape pour les conseiller et les rassurer, réaliser avec eux le bilan de leurs activités leur apporter une confiance nouvelle et des perspectives d'avenir.



Depuis 2013 en Occitanie, mes différentes missions m'ont permis d’asseoir mes compétences et d'acquérir des connaissances plus experte dans le champs de la formation professionnelle et l'orientation. En effet, dans le cadre de mes emplois au sein de différents organismes associatifs et de bilans, j'ai assuré l'accompagnement de publics diversifiés.



A partir du mois d'août 2013 et jusqu'au mois de février 2014, mon activité de conseillère en mobilité professionnelle a été l'occasion d'aider les demandeurs d'emploi à s'insérer durablement sur le marché du travail. La diversité des activités était enrichissante puisque chaque DE est unique et a son parcours de vie et ses expériences professionnelles propres.



Suite à ce contrat, j'ai eu la chance d'intégrer le CIDFF de l'Aude comme formatrice pour des personnes en reconversion. Cette action a permis aux stagiaires d'identifier un choix professionnel et un parcours de formation adapté voire d'obtenir un contrat suite au stage. J'ai par ailleurs, négocier certains d'entre eux avec les entreprises. En parallèle, j'ai animé une action à destination des personnes en situation de handicap pour leur permettre de découvrir les métiers en tension.



A la fin de ces prestations, en 2014 et 2015, j'ai accompagné un public de jeunes dans la recherche d'emploi, de projet et surtout dans la levée des freins identifiés en diagnostic initial.



De 2015 jusqu'en 2017, j'ai eu l'opportunité de retrouver mon activité comme conseillère VAE au sein du PIC VAE. Les missions variées du poste et la mobilité ont été des sources de satisfaction. Le développement et l 'entretien du réseau partenarial, l'analyse des expériences et compétences, le conseil au choix de certifications et l'information des candidats ont été autant d'activité que j'ai réalisé.



Depuis octobre 2017, je suis conseillère en création d'activité au sein de carrière formation conseil, un cabinet conseil, et ayant le souhait de revenir dans ma région d'origine pour un rapprochement familiale, je suis disponible dès le 16 avril pour un poste en Lorraine.



Mes compétences :

Anglais

Anglais professionnel

Bureautiques

Compétences organisationnelles

Compétences relationnelles

Formation

Maîtrise des outils bureautiques

Organisationnelles

Outils bureautiques

Recrutement