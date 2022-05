Marie DELON

Psychologue du travail de formation, j'évolue dans le secteur de l'accompagnement et du conseil professionnel depuis près de 4 ans. J'ai démarré ma carrière dans un centre de bilans de compétences, prestataire de Pôle Emploi, où j'ai pu perfectionner mes compétences dans le domaine du conseil en évolution professionnelle. Après cette expérience très enrichissante, j'ai décidé de me spécialiser et de m'orienter vers le conseil en Validation des Acquis de l'Expérience, tout en continuant bien sûr à informer et à m'informer sur les thématiques de l'accès à l'emploi, le marché du travail, la formation professionnelle ou encore les aides à l'embauche. Aujourd'hui conseillère en évolution professionnelle, fonction découlant de la réforme de 2014, je suis ravie de mettre mes connaissances et mes savoir-faire au service des salariés et de leurs projets professionnels.



