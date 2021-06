Jean-Marie MESSA

Spécialiste en Systèmes d'Information

Certifié ITIL v3 Expert en 2013

20 ans d'expérience sur sites de production de très grande ampleur

Forte expérience internationale - Bilingue anglais.

Directeur des Systèmes d'Information du groupe de presse de Particulier à Particulier

Encadrement d'équipes d’ingénieurs système et réseaux et développeurs web.

Plus de 15 ans de carrière chez Sun Microsystems

Responsable mondial de standards de configuration et audits de conformité.

Développement de standards d'administration système sous Solaris.

Aptitude à communiquer avec des profils technologiques variés (développeurs, administrateurs, métiers, direction).

Grande capacité d'écoute, d'analyse, d'apprentissage et de résistance au stress



Gestion de projet



Conception, planification, estimation des coûts, présentation, coordination de projets.



Standards de configuration des SI



5 ans d’expérience en validation de standards de configuration système.

Audits, mesures de conformité aux standards, rapports trimestriels



Management



Encadrement et animation d'équipes d’ingénieurs réseaux et/ou développement.

Management fonctionnel et organisationnel.



Première certification «ITIL fondation» obtenue en 2003



Méthodes : Six Sigma, Change Acceptance Process, Prince2, Product Life Cycle

Langages : UML, PHP, Perl, SQL, Shell, HTML, Expect, CVS.

Systemes : Solaris, Linux (Ubuntu/Debian), Cisco IOS, High Availability, Clustering, Virtualization

Protocoles : NFS, NIS, DNS, DHCP, LDAP, SNMP, HTTP

Systèmes de gestion de contenu : OpenText, Vignette

Produits : Sun Management Center, CiscoWorks, Omnivision.



Mes compétences :

ITIL

DSI

Service Management

Urbanisation

Audit

Management opérationnel

DevOps