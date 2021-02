Christophe BERARD

Bonjour,



Je suis actuellement titulaire au sein de la société Wyplay en tant que technicien test et validation logiciel.



Etant passionné de développement informatique, j'ai travaillé en tant que développeur avant de m'orienter vers la validation logicielle.



Je suis diplômé en développement logiciel et certifié ISTQB, et je suis à l'écoute du marché aussi bien pour des offres en test/validation que pour des offres en développement web et logiciel.



En tant que testeur/valideur, j'ai l'habitude d'utiliser les outils REDMINE pour du bugtracking et TESTLINK pour la rédaction et l'éxecution de tests (couverture de test, campagnes de test etc.).

Je suis régulièrement amené à créer, maintenir et utiliser des scripts pour automatiser des tests (outils internes à base de LABVIEW).



Coté développement, je suis plutôt à l'aise dans le domaine de l'applicatif avec le langage C (j'ai aussi des notions de C++) et JAVA, et dans le monde du web avec PHP et JavaScript.

J'ai des notions en Python, Lua et BASH.

J'ai déjà utilisé les SGBD MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server 2008 et MongoDB.



Mes compétences :

Informatique

Développement JAVA

Développement C/C++

Développement Web

JavaScript

C

PHP

C++

Java

Développement logiciel

Recette fonctionnelle

Test fonctionnel

Banc de tests

Test utilisateur