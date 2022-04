Christophe BERENGER

Je viens d'exercer pendant 5 ans la fonction d'Emploi de Vie Scolaire dans une école maternelle. Lors de ma dernière année, j'ai réalisé un bilan de compétences qui m'a conforté dans la recherche d'un formation qualifiante dans le domaine du support à l'entreprise. J'avais envisagé, en premier lieu, la fonction d'assistant de direction mais je me suis rendu compte de la difficulté d'intégrer un emploi qui est très féminiser (sans aucun à-priori misogyne de ma part !). J'ai donc rechercher un autre domaine qui me plairait et j'ai finalement trouvé une formation qualifiante de gestionnaire de paie, ce qui est un retour aux sources pour moi car le domaine comptable est un domaine que j'avais envisager pendant ma scolarité.



Mes compétences :

Bon relationnel

RIGOUREUX

