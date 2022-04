Christophe BERANGER

5 ans de direction financière et de management d'établissements financiers

17 ans d'intérim management, direction générale de sociétés en retournement

2 ans de FUSACQ



Depuis 2007 développement de l'entité PMA dédiée à la gestion de situations de crise et de retournement.



PMA intervient sur la structuration de solutions concernant le management de situations de crise, d’optimisation de performances, de project management et de staffing. Opérant tant sur des PME que des Grands Groupes, ses avantages différentiels résident dans une capacité d’analyse de situations d’entreprises, issue d’une pratique de près de 20 ans de l’intérim management opérationnel, qui autorise à poser un diagnostic, initier le processus de changement et aboutir à des solutions de restructuration et de redéploiement optimales dans des délais très courts.





Mes compétences :

Management

Finances

Industrie

Gestion de crise

Immobilier

Agroalimentaire

Grande distribution

Luxe

Management de transition

Business development