Christophe BERINGER

Diplômé de l’European Business School (Paris, Londres, Francfort), je suis à la recherche d'un poste, dans une PME ou filiale de groupe, que je souhaite faire profiter de mon expérience.



J’apporte huit années d’activité en contrôle de gestion export (CA 270M€ - coûts fixes 12 M€) d’un groupe allemand et du controlling au sein d’une entreprise luxembourgeoise (500 pers. CA 30 M€): dans les deux cas, il s’agissait de création de postes.



Ayant évolué jusqu’alors dans des structures groupe et PME, au siège ou en filiale, j’ai ainsi par deux fois mis en place, géré puis développé le département contrôle de gestion.



De plus, mon parcours professionnel aussi bien en France qu’à l’étranger atteste de ma flexibilité et de mes capacités d’adaptation et de réactivité à des situations évoluant rapidement ainsi qu’à des interlocuteurs multiples, internes ou externes



Par ailleurs mon expérience de credit manager a joué un rôle complémentaire très efficace dans la réalisation de ces objectifs.



De plus je suis disponible immédiatement et totalement mobile,

France entière et international.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Commercial

Contrôle de gestion

CONTROLE DE GESTION COMMERCIAL

Controlling

Crédit client

Credit management

Gestion commercial

International

Management

Marketing