Christophe BERLY

Ma formation en audiovisuel et mes 25 années d'expérience me permettent aujourd'hui de maîtriser bien des aspects des productions musicales et audiovisuelles.



Côté audio :

Auteur compositeur, passionné par la musique et la qualité du son, après des années de travail entre scènes et studios, je réalise aujourd'hui des albums pour autrui, secondé par un réseau de musiciens d'excellence.



Côté vidéo :

Mes préférences me portent vers la réalisation de films porteurs de certaines valeurs (écologie, social, médical, humanitaire…), mais aussi pour les musiciens et parfois les entreprises. J'ai m'entourer de compétences complémentaires aux miennes.



Dans mes productions, l'authenticité est davantage recherchée que le virtuel ou les effets spéciaux.



Je soigne le son des films autant que l'image.



Mes compétences :

Cameraman

Compositeur

Arrangeur

Monteur

Musicien

Video

Réalisateur

Mixage audio