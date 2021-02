Christophe BERNARDI

Informatique, photo, multimedia, web, infographie, reseaux, securité...



Informatique :

Acquis permettant une gestion tant hardware que software de l’outil informatique :

Maîtrise des systèmes Windows mac OS linux.

Suites OFFICE, environnement graphique ADOBE, logiciels Open

Déploiement de parc, formation et gestion des utilisateurs, réseaux sans fils et filaires.

Communications 3G acces internet satellite.

Technologies NTIC

Outils communiquants, PDA, blackberry, Iphone Etc.

Reseaux sociaux, accés simplifiés a l'information, automatisation de la gestion des flux.



Developpeur et gestionnaire de bases de données relationnelles



La formation, le conseil, l'audit, l'ecoute, le deploiement de solution rationelles visant à améliorer la productivité tout en diminuant le stress représentent avant tout travail, une passion. J’ai notamment réalisé des interventions sur des sujets variés tels que :

L’informatique, la bureautique, Internet, l’euro, l’éclairagisme… et de nombreuses applications verticales.

Mes formations m’ont également permis de participer au déploiement de la norme ISO 9000 (Philips).

Internet :

Utilisation au quotidien de l’outil Internet, maîtrise des technologies ADSL.

Conception, réalisation, maintient de sites Internet

Divers :

Forte mobilité géographique

Très forte aptitude à gérer l’imprévu.

Une certaine facilité à de la gestion des relations humaines tant en particulier qu’en groupe.

Langue : Anglais, lu écrit parlé.



Mes compétences :

Modélisme

Multimedia

Informatique

Sécurité

Web

Infographie

Photo