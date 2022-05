Matias GRENN

Je travaille dans le theatre et dans le web depuis 1999.



J'ai créé de nombreux sites depuis 1999 et j'ai travaillé aussi sur le site de http://www.theatre-contemporain.net .



Après avoir quitté theatre-contemporain.net, avec d'autres artistes, nous avons créé un collectif, les ateliers 415, qui a mis en place de nombreux projets autour des écritures contemporaines.



De 2009 et jusqu'en mars 2011, je travaillais aux Champs Libres à Rennes. Pour le musée de Bretagne, j'ai réalisé deux sites sous SPIP : http://boat-people.leschampslibres.fr/ et http://mali-feminin.musee-bretagne.fr/ qui présentent les deux expositions.



Je suis formateur pour Buroscope sur la création de site, sur les réseaux sociaux et les outils collaboratifs.



Jusque fin août, je travaillais comme formateur à Voyelle - agence web http://www.voyelle.fr/ .

Formations sur des CMS (SPIP, wordpress), sur la veille, les réseaux sociaux...

Rédacteur sur le blog http://blog.voyelle.me/ .



Aujourd'hui, en tant qu'indépendant, je propose mon expertise sur la visibilité (référencement, écriture web, réseaux sociaux), les médias et réseaux sociaux ainsi que la veille numérique.

Vous pouvez suivre mes réflexions sur le blog http://www.digital-strategy.fr/



Mes compétences :

formation

réseaux sociaux

css

spip

veille

web

Écriture web

visibilité web

yahoo pipes

communication et webmarketing

excel

google apps

wordpress

veille numérique

flux rss

outils d'automatisation entre plateforme