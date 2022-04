July Anna CRANCE

Webdesigner confirmée, j’aime :

• Capter les désirs pour donner vie aux projets.

• Donner un sens à l’image, la couleur, le cadrage, la lumière et l’esthétisme.

• Imaginer et mettre en scène des compositions graphiques uniques,

originales, sensibles et élégantes, dans les moindres détails.



Diplômée en Communication Visuelle & Arts Graphiques en 1998,

j’ai acquis mon expérience de graphiste pendant plus de 10 années au sein

d’Agences de Conseils en Communication sur Paris.



Devenue rennaise en 2008, j’ai souhaité élargir mon activité professionnelle

et me positionner dans l’univers du digital. J'ai en outre obtenue en 2009,

le diplôme de « Gestion du web / Conception et Intégration web ».



Mes 11 années d'expériences en digital m’ont permis de me spécialiser

et d’apporter mon expertise en Webdesign et Direction Artistique.



Mes compétences :

Webmaster

Création

PC

Intégration

Microsoft Office

Mac OS

Service client

B2C

B2B

Réseaux sociaux

Gestion de projet

Mesure d'audience

CMS open source

Adobe InDesign

Adobe Dreamweaver

Marketing

Adobe Illustrator

jQuery

HTML 5

CSS 3

Communication visuelle

HTML

Publicité

Services web

Joomla

SPIP

Référencement internet

Référencement naturel

Wordpress

Référencement

Développement web

Adobe Photoshop

Prise de vues

Retouche d'images

Montage photo

Retouche photo

Conception-rédaction

Rédaction de contenus web

Photographie

Rédaction web

Gestion de contenu web

Rédaction de contenus

User interface design

Ergonomie

User experience

Création de site web

Mise en page

Graphisme

Design

Design graphique

Logos

Conception graphique

Communication

Identité visuelle

Conception

Analyse de la cible

Direction artistique

Web design