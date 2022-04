Christophe BERNAT

Après une expérience de dix-sept ans au poste de Directeur de Magasin GSS, j'ai fait le choix de réorienter ma carrière vers un poste de Gestionnaire de Paie & Administration du Personnel à la suite d'un plan de sécurisation de l'emploi.

Dans mon emploi précédent, j'ai géré l'administration du personnel au travers des embauches, de la préparation des contrats de travail ainsi que du contrôle des éléments variables de paie.



Pour réussir mon repositionnement professionnel, j'ai débuté une formation depuis le 12 septembre 2016 d'une durée de trois mois auprès du centre de formation Athalia Conseil de Clermont-Ferrand puis je serai en stage dans un Cabinet Comptable du 15 décembre 2016 au 15 mars 2017 afin de mettre en pratique mes acquis de formation.



Les objectifs de ma formation sont les suivants :

- Formation spécialisée et professionnalisante

- Devenir un professionnel de la paie

- Acquérir les outils et techniques pour maîtriser : • La paie • La gestion administrative du personnel • La législation correspondante

- Acquérir une expérience via une période de stage de trois mois

- Obtenir un titre professionnel de niveau III comprenant deux Certificats de Compétence Professionnelle :

- Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise

- Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse



Au cours de ma carrière, j'ai su développer mon aisance relationnelle, mon organisation et mon sens des responsabilités. A l'écoute et discret, je saurai m'adapter rapidement et assurer un travail de qualité en équipe.



Le poste recherché après ma formation :



Je souhaite trouver un poste de Gestionnaire de Paie au sein d'un Cabinet Comptable ou dans une Entreprise dans tous types de secteur d'activité du département de l'Allier ou du Puy de Dôme avec de grandes ambitions où je pourrai m'épanouir professionnellement et apporter mon expérience, mes compétences nouvellement acquises et mon savoir être.



Mes compétences :

Recrutement

Autonome & responsable

Relation clientèle. Qualité d'accueil

Polyvalence Esprit d'équipe

Management

Elaboration des bulletins de paie

Législation sociale