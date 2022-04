Christophe BERSIHAND

Je travaille en Thaïlande depuis 1992 où j'exerce le métier de responsable informatique au Lycée Français International de Bangkok. Je m'occupe de l'ensemble des problématiques informatiques du Lycée. Le parc informatique est constitué de 160 postes de travail et de 4 serveurs. Il y a 800 élèves et 60 enseignants que j'accompagne dans leur pratique quotidienne de l'outil informatique.



Mon expérience associées à mes connaissances me permettent de prendre en charge de manière autonome toutes les missions associées à la mise en place, la gestion et l'administration du réseau et des systèmes informatiques d'une petite ou moyenne organisation.



Mes compétences :

Arcserve

AutoIt

Ghost

Glpi

GPO

Ipcop

Linux

Logiciels libres

Microsoft Active Directory

Microsoft wsus

NETWARE

Novell

OCS

OpenOffice

Opensource

Pxe

SPIP

Sysprep

TFTP

Vlan

VMware

VNC