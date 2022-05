Pierre FAUROT

Expert-comptable depuis 2006 au sein du cabinet d'expertise-comptable SOREGOR, je suis en charge du développement des agences de Craon et de chateau Gontier en Mayenne.



Depuis 4 ans, j'accompagne des porteurs de projets dans le cadre d'IDENERGIE, concours d'entreprises innovantes porté par LAVAL MAYENNE TECHNOPOLE.



J'ai également une bonne expérience du secteur de la franchise (restauration rapide, négoces de vins et bières) que ce soit pour un franchiseur ou un franchisé.



Mon métier me passionne, j'aime sa diversité et la grande richesse humaine qu'il contient. J'aime accompagner les entreprises, les voir évoluer, traverser des difficultés parfois, les surmonter souvent.



Je suis amené à me prononcer sur les comptes d'une entreprise : je n'oublie jamais que derrière ces chiffres il y a la réalité quotidienne d'hommes et de femmes chefs d'entreprises qui se battent pour avancer.



Mes compétences :

Accompagnement

Conseil

Expertise comptable

Franchise

Innovation