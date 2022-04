Christophe BERTHIER

J'occupe actuellement un poste de responsable d'équipe dans un atelier de préemballage d'emmental. Je fais parti de l'équipe H.A.C.C.P.

J'ai travaillé dans les années 1995/96 dans la grande distribution (Auchan Le Havre (76) rayon LS super crèmerie ultras frais: stage B.T.S.A. et contrat CDD; Carrefour Chambéry: gestionnaire de rayon LS crèmerie)

Je suis né dans le milieu agricole, en Savoie : polyculture élevage bovins lait, sur l'exploitation familiale et formation agricole : B.E.P.A. et B.T.A. en alternance.

N'ayant pu reprendre l'exploitation familiale, je m'accompli aujourd'hui dans le préemballage des produits et la gestion de production.Je le fais par choix professionnel depuis 1996.



Mes compétences :

Anticipation

Constance

Patience

Rigueur