Christophe BERTHIER

Dirigeant - Chef d'entreprise - CEO



Depuis une dizaine d’années je suis dirigeant d’entreprises indépendantes de plus de 1000 p, sous LBO, dans les services aux entreprises.

Comme DG de Sogetrel (chez le fonds Equistone) j’ai notamment fortement développé l’activité grands projets (jusqu’à 40 M€ par an) et largement modernisé l’entreprise.



Comme dirigeant J’aime incarner et faire incarner au quotidien les valeurs d’esprit d’initiative, d’exigence et de respect mutuel : à mon sens ce sont des valeurs clés pour assurer la prospérité durable d’une entreprise et le développement des équipes.

J’ai également une sensibilité toute particulière sur les enjeux de la transition numérique.



Ma prochaine étape est de prendre la direction d’une entreprise indépendante dans les services B2B



Mes compétences :

Dirigeant

Stratégie d'entreprise

Private equity

Partenariats publics privés

Management d'équipes

Management de projets

Finance d'entreprise

Partenariats stratégiques

Achats