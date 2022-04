Christophe BERTHOMIER

Intégration Audio et Vidéo Haut de gamme.



Gestion Technique des Bâtiments (GTB)



Gestion technique centralisée (GTC)



Tableau de bord Énergétique



Intégration domotique



Installation Home cinéma et salle de cinéma privé



Programmation Installation KNX toutes marques par ETS4



Certification KNX Partner n° 32963



Mes compétences :

KNX

ETS 04

GTB

Domotique

Programmation

Installation

Rt2012

GTC

GTC GTB

Économie d'énergie

Multiroom

Alarmes

Vidéoprojecteur

Vidéosurveillance

Home Cinema

Handicap et construction

Alarme intrusion et domotique

Tableau de bord énergétique

Immotique

EnOcean

somfy