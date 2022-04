Christophe BERVOET

Ancien officier d'active ( EMIA / Valmy) , de formation scientifique et technique, issu du service infrastructure de la Défense, j'ai été recruté en 2011 par le biais du réseau VIADEO.

Une société cherchait en effet un Directeur d'Exploitation pour l'ISDND (i.e. : installation de stockage de déchets non dangereux) de Tallone, sur l'Ile de Beauté...

J'ai franchi le pas et suis aujourd'hui à la tête d'une des plus importantes installations de traitement des déchets en Corse (traitement des 2/3 des déchets ménagers de la Région).

Métier exigeant dans tous les domaines, mais...que du bonheur !



Mes compétences :

Coordination

Encadrement

Enthousiasme

Force de proposition

Pilotage

Planification

Prospective

Qualités rédactionnelles

Relationnel

Vision

Environnement

Déchets