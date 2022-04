Christophe BESNARD

Dans la vente d'implants chirurgicaux dédiés à la colonne vertébrale, je manage des équipes depuis plus de 8 ans. mon métier consiste à organiser des stratégies et les faire appliquer, gérer des budgets, accompagner et soutenir les équipes sur le terrain auprès d'une clientèle de chirurgiens Orthopédiques ou neurochirurgiens.





Mes compétences :

Management

Marketing stratégique

Gestion de projet