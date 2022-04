Christophe BESNARD

J'exerce les fonctions de Conseiller en protection sociale auprès des professionnels et dirigeants d'entreprises, pour le Groupe AG2R La Mondiale. J'ai obtenu en 2011 la certification en protection sociale délivrée par l'ESCEM de Tours.





Au sein du Marché des Professionnels, nous intervenons par une démarche analytique, dans les domaines de la Santé, Prévoyance, Epargne, Retraite et Dépendance.



Nous vous assistons également dans le choix du statut social du dirigeant ou du conjoint, l'arbitrage entre rémunération et dividendes, les garanties collectives de vos salariés, les stratégies de fin de carrière, la mesure de l'ensemble des impacts de la cession ou de la reprise d'entreprise, la préparation de transmission du patrimoine financier.



Je suis également membre fondateur et ex-Vice-Président du réseau d'entreprises Chartres Initiatives.



J'ai auparavant passé de nombreuses années (1989 à 2002) dans le courtage et le trading de produits dérivés, puis dans la gestion actions et dérivés.



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

Assurances

Assurances collectives

Épargne

Optimisation

Prévoyance

PROTECTION SOCIALE

Retraite

Santé

Droit de la protection sociale

Conseil

Finance