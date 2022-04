Christophe BEYER

Je m'appelle Christophe Bey...

Ma mere est allemande, mon pere est francais et j'ai grandi de facon billinge. J'ai ete dans un lycee franco-allemand et j'ai fait mes etudes en France et en Allemagne.

Je travaille depuis 2005 chez un tres grand fournisseur automobile allemand fabriquant des pieces forgees pour l'industrie automobile.



J'ai fait pendant trois ans du suivi qualite de fournisseurs (acieriste) impliquant l'ouverture et le suivi de litiges ainsi que la selection des fournisseur par audit.



Actuellement je fait du developpement materiaux et du suivi de client ayant des questions sur les materiaux.



Je suis responsable des specifications chimiques pour garantir un process stable ainsi que leur traitement thermique. Je travaille principalement avec des aciers microallies, bainitique, de cementation et de trempe revenu.

Je travaille egalement dans le domaine du redressage d'arbres cementés, ou j'ai acquis grace au suivi de plusieurs stagiaire a une expertise reconnue.

Je traite tous les litiges clients concernant ce problemes.



J'ai travaille avant mon poste actuel dans le domaine de l'outillage. Grace à une optimisation des materiaux, des traitements de surface et de la geometrie de l'outillage j'ai eu de grands succes en augmentant la duree de vie de facon significative (Augmentation de la duree de vie jusqu'a un facteur 20)



Mes compétences :

Traitements thermiques

Outillage de mise en forme

Audit qualité iso ts16949

Aciers / Metallurgie

Métallographie