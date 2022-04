Christophe BEYER

Groupe mutualiste indépendant depuis 1844, Le Conservateur propose une gamme diversifiée de produits d’épargne, d’assurance-vie, de retraite, de prévoyance et de placements financiers. Avec plus de 175 ans d’expérience et de réussites, il s’appuie sur cette offre patrimoniale complète pour accompagner ses sociétaires sur le long terme, à chaque étape de leur vie.



Gérant plus de 8 milliards d’euros d’actifs (à fin 2018), le Conservateur a su s’adapter à toutes les conjonctures grâce à la prudence et à l’expertise qui ont fait sa renommée. Le Groupe continue d’offrir à ses sociétaires des performances de haut niveau, régulièrement saluées par la presse. Il s’impose notamment comme la référence incontournable de la Tontine en France.



"Depuis 1844, nous donnons de la valeur au temps"​



N'hésitez pas à me solliciter pour un rendez-vous informatif, gratuit et sans engagement, durant lequel je vous écouterai et je vous apporterai des préconisations par rapport à nos solutions. Je me déplace sur votre lieu d'habitation ou votre lieu d'exercice professionnel. Vous pouvez me joindre au 06 95 36 37 18



Mes compétences :

Rigueur

Organisation

Réactivité

Efficacité

Épargne

Assurance Vie

Tontine