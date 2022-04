Christophe BIDOU

Expérience : plus de 15 ans en direction administrative et financière et 13 ans en direction d'entreprise (20 personnes)



Depuis 2010 directeur administratif et financier de 2 EHPAD, maisons de retraite associatives, je garde toujours un intéret pour d'autres opportunités notamment dans le Calvados.



Acteur majeur de la création d'un Groupement de Coopération Social et Médico-Social (GCSMS)



Mes compétences :

Adjoint de direction

Comptabilité

Contrôle de gestion

DAF

Direction administrative

Direction Administrative et Financière

Gestion trésorerie

Management

Management de transition

Organisation

Tableaux de bord

Trésorerie

Associations