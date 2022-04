Didier PINGAULT

20 ans de direction de centres de profit et de management d'équipes pluridisciplinaires.

30 ans de responsabilités dans l'encadrement de bénévoles en milieux associatifs secteur social et Médico-Social.

Toutes mes années de manager validées par l'obtention du Master 2 MOS Management des Organisations Sociales avec brillance.

Diriger et manager les autres tout en progressant soi-même.

Fédérer des équipes vers un objectif commun est devenu une seconde nature pour moi.

Accompagner, Ecouter, Organiser, Humaniser l'encadrement et apporter mon savoir au développement de l'Organisation ou de l'entreprise, tel a été mon leitmotiv et mes succès jusqu'à ce jour.



Mes compétences :

Centres de profits

Gestion IRP

Management

Gestion commerciale

Gestion des compétences

Force de proposition

Management de transition

Travail d'équipe

Charisme

Rigueur

Ressources humaines

Leadership

Empathie

Communication

Relations...

Empowerment

Management coopératif

Social et Médico-Sosial