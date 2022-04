Christophe BIERRY

Jeune diplômé d’une licence commerce à l’IUT de Sceaux, j’ai pourtant déjà trois années d’expérience dans le domaine de la vente grâce à l’apprentissage.



En effet, j’ai axé ma formation et mes expériences vers le commerce aussi bien lors de mon apprentissage en DUT Techniques de commercialisation (EDF) qu’en licence professionnelle (Orange).



Deux critères principaux orientent le choix de mon premier emploi : intégrer une entreprise en développement et opter pour un poste dans lequel je pourrais apporter l’ensemble de mes compétences et qualités.





Mes compétences :

Conseil

Augmentation de Chiffres d'affaires

Fidélisation client

Prospection commerciale

Relation client

Communication

Persuasif et organisé