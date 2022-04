Christophe BIGLIONE

Actuellement consultant CRM Siebel/ Team Leader BI Publisher dans le cadre d'un projet de migration Siebel V7.8 vers V8.1.



En tant que Team Leader de la partie BI Publisher, je suis en charge de la gestion, de la définition/conception fonctionnelle et du suivi de la recette applicative de ce lot.



Mes domaines de compétences :

- Conduite de projet (CRM Siebel/ORACLE, ASP/.NET3.5/WPF/SQL SERVER, Flex/PHP, Coldfusion)



- Spécifications fonctionnelles : Aide à la formalisation de l’expression des besoins (définition des besoins clients), rédaction des spécifications fonctionnelles générales et détaillées, assistance à la maîtrise d’ouvrage



- Pilotage des développements : Affectation et suivi des tâches de développement, suivi par les risques



- Spécifications techniques : Expertise CRM Siebel, configuration, scripts, Actuate eReports (conception et développement de solutions CRM Siebel), assistance à la maîtrise d’œuvre



Mes compétences :

BI Publisher

Conception

Gestion d'équipe

Gestion de projet

Microsoft Publisher

Siebel

Spécifications

Spécifications fonctionnelles

