Christophe BIGOT

SAVOIR-FAIRE & COMPETENCES :

• Gérer une B.U.

• Définir et mettre en œuvre une stratégie d’entreprise

• Manager, fédérer et animer une équipe commerciale

• Diagnostiquer et construire la planification stratégique, décliner des plans d’objectifs, rédiger des plans d’actions opérationnels et commerciaux détaillés



EXPÉRIENCE

• Environnement B to B et B to C

• Direction Régionale des Ventes





Mes compétences :

Responsable commercial