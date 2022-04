Christophe BILLAUX

Après avoir passé 17.5 ans au sein de la Marine Nationale à Brest et suite à une réorientation professionnelle puis une formation approfondie sur les logiciels Autodesk Autocad et Sketchup, je suis actuellement en poste chez Galvelpor, Agri Industrie en tant que dessinateur projeteur , utilisant les logiciels Autodesk Autocad et Inventor pour créer et développer des plans dans le domaine agricole.



Mes compétences :

Savoir faire et savoir vivre,

Calme et réfléchi,

Disponible et rigoureux,

Travail de qualité,

Travail en équipe comme en autonomie,

Volontaire et énergique.

N'a pas peur de s'investir.

Cherche toujours à améliorer et s'améliorer.