Jean-François LARBRE

Ancien officier spécialisé (Énergie) de la Marine.

Très bonne expérience (35 000 heures de plongée) de vie sociale (100 à 120 personnes) en milieu confiné et en autosuffisance (sous-marin).

Mon expérience professionnelle s'est acquise durant vingt-huit ans de service à bord de sous-marins nucléaires de la Marine nationale, au cours de vingt et une patrouilles totalisant, en temps cumulé, près de quatre ans sous la mer.

Sans quitter tout à fait l'univers des bateaux noirs, j'ai participé au programme M51 chez AIRBUS Defence & Space en tant que Contrôleur MECA (Assistance technique APSIDE-Brest) de février 2010 à juillet 2011 et en tant que Préparateur-Planificateur d'opérations de maintenance production et infrastructure (Assistance technique ASSYSTEM) de mai 2012 à janvier 2014.



Désormais, j'ai le privilège de joindre ma passion - l'aéromodélisme - à une activité professionnelle atypique - télépilote de drones.



Marié, 2 enfants : un fils (35 ans), une fille (32 ans)



Mes compétences :

Bureautique

Logistique

Aéronautique

Informatique

Nucléaire

Bases de données

SGBD

Électromécanique