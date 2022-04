Christophe BILLIERES

Direction industrielle (secteurs automobile, chimie, mécanique, électronique, production process et assemblage)



Doté d'une connaissance industrielle étendue, d'une expérience variée et d'une bonne capacité à fédérer les équipes, je peux vous apporter une forte valeur ajoutée dans les domaines de l'organisation,de la gestion de projet, de la supply chain et de la maîtrise des coûts.



Domaines de compétences:

15 ans d'expérience en direction industrielle. (Chimie, Électronique, Aéronautique, Mécanique)

Expertise en production et logistique, grande et petite séries, multi-process, multi-secteurs

Maîtrise des démarches de conduite du changement (gestion de projets, démarche 'lean',black belt...)

Pratique des contextes internationaux (Taïwan, Pays-Bas ,Tunisie, Maroc, Allemagne)

Double formation technique et de gestion.



Mes compétences :

Lean

Black belt

Manufacturing

Six sigma

Gestion d'entreprise

Gestion de projet

Management

Logistique