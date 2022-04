Christophe BILLIERE

Mon expérience professionnelle de plus de 15 ans dans la comptabilité, la gestion, les ressources humaines et le système d’information m’a permis d’acquérir la polyvalence nécessaire à ce poste.

En plus, d’être le garant de l'application des procédures comptables et fiscales, j’ai également mené à bien des projets tel que :

- La mise en place d’un espace client sur internet (avec carte de fidélité à code barre).

- La mise en place d’un contrôle de gestion.

- L’optimisation des commandes d’achats.

- La création d’un service « administration des ventes ».



Mon sens de l’organisation, mon autonomie, mon adaptabilité me permettent de répondre efficacement aux missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

Comptabilité

Gestion

Ressources humaines

Trésorerie

Contrôle de gestion

Management

Système d'information