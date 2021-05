Je maîtrise la gestion d'une PME dans les domaines comptables, fiscaux, sociaux et budgétaires.

J' ai un savoir faire en pilotage de projets en environnement international.

J' ai acquis une expérience de plusieurs années dans la gestion d'une entreprise en Espagne.

J' ai une bonne connaissance des US GAAP et des normes IFRS.



Mes compétences :

Anglais

Anglais professionnel

Consolidation

fiscalité

Us gaap