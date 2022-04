Christophe BIQUET

Je suis coach professionnel en entreprise.

Je permets d'améliorer la performance des hommes et des entreprises.

Centrée sur le résultat, mon action vise à clarifier les fonctionnements relationnels et les process dans l'entreprise.

Mon outil est le coaching systémique en individuel ou en groupe.



Etant musicien, j’ai développé des ateliers originaux, créatifs et efficaces avec la musique.

Ils correspondent à chacune des étapes du modèle de développement d'un groupe de Tuckman: formation, confrontation, normalisation, production, dissolution.

Ces ateliers ne nécessitent aucune connaissance musicale.

Ils peuvent être utilisés en complément d'un accompagnement de coaching classique ou être créés sur mesure en fonction de vos besoins.



Prêt à découvrir et expérimenter? Contactez–moi.



Mes compétences :

Accompagnement

Développement personnel

Team building

Coaching

Piano