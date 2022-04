Christophe BIGET

Au cœur de paradiski, le site nordique de PEISEY-NANCROIX laisse un souvenir inoubliable.

En pleine nature, à la lisière des forêts et au pied des glaciers, nos traditionnelles dimensions perdent leurs valeurs pour ne laisser place qu'à l'humilité, le bien-être, l'émotion, mais aussi la joie de vivre dans un état d'esprit simple, un minimum de contraintes, un maximum d'amitié.



Inscrite dans ce cadre majestueux, l'auberge « les chabottes » tient particulièrement à conserver cet état d'esprit. La chaleur du feu de bois (90% de la chaleur globale), des chambres équipées chacune de sanitaires et salles de bain, une literie confortable, une salle commune avec cheminée, et pour rester en contact avec le reste du monde, un libre accès à la wifi... la moindre des choses. Une restauration traditionnelle, autant que possible basée sur des produits locaux, que vous oublierez rapidement par les efforts que vous allez devoir fournir.



Un espace nordique, sans aucune remontée mécanique, mais qui facilite l'accès au domaine alpin par un service de navettes gratuites, toutes les ½ heures. Et c'est à l'arrivée des exceptionnels espaces hors pistes, massif de Bellecôte, Tignes via le col du palet / lac de la Plagne, le col de la châl, la forêt de CARRO BLANC et bien d'autres itinéraires, que « les chabottes » incite à la détente, aux commentaires sur la virée, sur les chutes de chacun...



Et, bien entendu, un tarif défiant toutes concurrences, en demi-pension ou en pension complète.



Un brin de curiosité ? Visitez mon site internet :Array ou, pour une vision plus globale :Array