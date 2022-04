Christophe BIGET

Avant de créer iVentures consulting en 2005, Christophe a travaillé cinq années dans le Conseil en Management à Paris et Londres comme Manager au sein des cabinets de conseil Andersen, Viant et Acemis. Christophe était en charge des projets de conseil en stratégie, organisation et Internet dans les industries Media, Loisirs, Distribution et Télécom. Il a contribué à faire évoluer des sociétés telles que Vivendi Universal, Emap, Granada, SFR…



Avant cette expérience, Christophe a passé six années dans l’industrie de la musique et de la vidéo en tant que Responsable Commercial et Responsable Marketing chez Sony Music puis au sein du distributeur Cogedep.



Christophe est titulaire d’un MBA de la London Business School.





Mes compétences :

Business

Business planning

Conseil

Conseil en Stratégie

Consultant

Consulting

Expert

Internet

Microsoft CRM

Planning

Relation Client

Stratégie

Stratégie internet