Christophe BLAISON

Nous concevons et organisons des séjours vacances (colonies) 100% AVENTURE pour les enfants de 5 à 17 ans, à Bayonne ( Pays Basque) et dans les Hautes-Vosges à partir de 2013 ...



Nous proposons nos séjours via le circuit traditionnel pour les particuliers, mais nous avons également conçu des offres spéciales C.E et entreprises afin de lier des partenariats à plus long terme ...



Nous élargissons d'ailleurs notre offre de séjours aux membres des C.E eux-mêmes en proposant des séminaires Aventure dans les Hautes-Vosges.



Des programmes d'aventure XXL :



* Dans les Hautes-Vosges : Canyoning / Escalade / Parc Accrobranche / Rando - VTT / course d'orientation / Aquapark....



* Au Pays Basque : Surf, Planche à Voile, Rafting, Accrobranche, Aquapark, Randonnée, C.O etc ....



jetez un oeil sur notre page :Array



à bientôt.



Mes compétences :

Animation

aventure

Comité d'entreprise

Enfant

Entrepreneur

Loisirs