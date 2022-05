Philippe FLEURENTIN

De formation scientifique, quelques concours de circonstances m'ont fait intégrer le métier de la Banque en 2000.



La vie étant jalonnée d'opportunités qu'il faut savoir saisir, j'ai pu rejoindre la Banque de Développement des PME en 2002.



Le groupe OSEO a été créé en 2005 par le mariage de la BDPME avec l'ANVAR, l'agence nationale de valorisation de la recherche et de l'innovation.



En juillet 2007, il m'a été proposé de rejoindre OSEO innovation. C'est un métier riche et passionnant, au service des entreprises, de la TPE au groupe industriel, dans les nombreux secteurs d'activité qui forment l'économie de notre pays. L'innovation permet aux entreprises de conserver leur avance technologique, de résister à la concurrence, de développer des parts de marché en France mais aussi à l'étranger. Y contribuer est un vrai engagement de tous les jours et surtout une réelle satisfaction.



Parallèlement à ce parcours professionnel, j'ai eu des fonctions politiques, pendant 10 ans, jusqu'en mars 2011.



J'ai été élu en 2001 conseiller municipal sur la liste de Michel Closse, Maire de Lunéville.

En mars 2004, j'ai réussi le pari de gagner le canton de Lunéville Nord qui était considéré par tous comme imprenable.

Courant 2005, j'ai été élu vice président de la Communauté de Communes de Lunéville.

Très impliqué dans le développement de Lunéville et du Pays Lunévillois, j'ai mené l'aventure d'une campagne législative en juin 2006 qui s'est avérée être un échec, qui reste assez inexpliqué pour nombre d'observateurs de la politique locale. Mais ainsi va la vie politique, faite de haut et de bas. L'important est de garder sa pugnacité au service des habitants de Lunéville, de mon canton et du Lunévillois. J'ai exercé ces fonctions au sein de la Ville et de la Communauté de Communes du Lunévillois jusqu'en mars 2008.



Le Lunévillois est un territoire ô combien captivant et fort en potentiels qui doivent être maintenant exploités. Il faut assurer au Lunévillois un avenir digne de ses richesses économiques et culturelles. Je m'y emploie chaque jour.



Mener de front ces deux engagements forts a exigé une énergie importante.



Depuis débit 2015, je suis le responsable de l'animation du changement, lean management, du réseau Est de bpifrance.



