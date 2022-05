Thierry THOA

Je mène depuis de nombreuses années une double carrière dans le monde de l'entreprise et celui de l'enseignement supérieur.



De formation école de commerce et de management, j'ai tenu des postes à dominante commerciale, souvent des créations, par lesquels j'ai pu exprimer mon gout pour l'action, ma curiosité pour de nombreux domaines d'activité, mes qualités relationnelles.



A coté de cette expérience en phase avec ma formation, j'ai développé une deuxième compétence, qui finira sans doutes par l'emporter sur la première, dans le domaine de l'enseignement, plus particulièrement dans le supérieur, mais j'ai également à mon actif des vacations en lycée professionnel.

C'est par gout de la transmission des savoirs que je me suis engagé dans cette voie, que je pratique avec un très grand plaisir.



Enfin , conjonction de mes deux expériences, j'ai créé une activité de service, Monde Durable Sas, dont l'objet est le développement et l'exploitation de sites de services Internet, qui me permet de développer tout à la fois mon gout pour l'entreprise, pour l'informatique et Internet, et le travail avec des étudiants qui m'aident à concevoir des projets de sites.



Tout cela prend du temps, mais le plaisir et l'investissement personnel sont, comme chacun le sait, de puissants moteurs de la motivation !



Mes compétences :

Marketing

Enseignement

Gestion de projet

Développement commercial

B to B

Conseil aux entreprises

TIC

Internet

Coaching

Animation d'équipes

Création d'entreprise

Sciences de gestion