Christophe BLANCHARD

Ancien salarié agricole et commercial sédentaire , je suis à la recherche d'un poste qui pourra exprimer tout mes compétences acquises dans ces divers secteurs.



Mon caractère tranquille et résistant fait souvent de moi , un collaborateur efficace et dynamique sur qui l'on peut se reposer. Garant de la bonne marche de l'entreprise dans le respects des taches qui lui sont dévolues.



Mon empathie naturelle, pour les autres et ma volonté de conquérir , me permets de capter l'attention , d' acquérir et retenir de nouveaux prospects et clients.



Mes compétences :

Conseil

Autonomie

Relationnel

Consolidation

Analyse des besoins