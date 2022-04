Christophe BLIAULT

NOUVEAU SERVICE D'IMPRESSION EN LIGNE.



C'est suite à vingt cinq années d'activité professionnelle dans les Arts Graphiques que ce soit en agence de communication, en studio graphique ou encore, plus globalement, dans les imprimeries que je fais le choix aujourd'hui de jouer la carte de l'entrepreneuriat en créant mon site d'imprimerie en ligne.



Mister"iel" est naît en 2016. Qui est-il ? C'est moi transformé en petit personnage ludique. Je serai présent en permanence sur le site et le blog pour vous guider, vous informer, vous apprendre même parfois via des tutoriels, vous livrer aussi des astuces pour obtenir de belles impressions.



Pour vous obtenir les meilleurs tarifs d'impression possibles, je vais me concentrer pour vous sur l'impression de Cartes de visite, de Flyers, d'Affichettes et Dépliants pour le courant. Pour des demandes d'impression plus élaborées et plus longues à réaliser comme les chemises à rabats, les brochures et autres packaging, il vous faudra demander un devis.



Que vous soyez un particulier, une agence de communication, une entreprise, le site vous est ouvert 24h/24h. Vous pouvez passer une commande même le Dimanche grâce au système de paiement en ligne.

Pas besoin non plus de serveur avec droits d'accès compliqués pour transférer vos fichiers. Sur le site, vous uploadez directement votre fichier en deux secondes.



Tout est fait pour vous faire gagner du temps. N'hésitez plus! Faites "bonne impression" avec Mister"iel" sur imprimerie-en-ligne.pro



