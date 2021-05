Georges CICCAZZO

Les années passent et ne se ressemblent pas. Les équipes changent et évoluent en compétences. ESPACE REPRO à Nantes est une imprimerie tout numérique créée en 1992. Nos ateliers de fabrications d'une superficie de 1250 m² vous proposent un studio de création et de pré presse. Nos impressions sont réalisées sur tous types de supports souples ou rigides (papier, carton, bois, PVC, fer, alu, bâche, polypro, vinyle etc...) cela dans tous les formats en couleur et/ou N&B et en flux tendu. Nos logiciels de dématérialisations nous permettent d'assurer la mise en ligne et suivi par nos clients des retraits des DCE imprimés ou pas pour les entreprises intéressées. Aussi, afin d'assurer la chaîne graphique dans sa globalité, la mise sous pli de vos documents, le routage et le dépôt poste et tous types de façonnage, finitions et découpe à la forme sont réalisés par nos soins. Pour plus de détails : http://www.espacerepro.fr , Bonne visite et merci pour votre attention.



Mes compétences :

Direction commerciale

Recrutement

Management

Stratégie commerciale

Approvisionnement et achats

Production industrielle