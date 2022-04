Christophe BLOND

Je travaille dans le monde du sanitaire et du chauffage depuis 1983 en m'appuyant sur une solide formation acquise au sein de l'association ouvrière des compagnons du devoir. Mon parcours professionnel m'a permis de découvrir différentes facettes dans ce domaine tant sur le plan technique que commercial. Après avoir été installateur, j'ai occupé le poste de responsable de formation chez Hansgrohe Geberit, puis comme commerçant dans la pièce détachée sur Paris. Aujourd'hui je reste attaché à l'importance de la formation pour une prescription ciblée et un service commercial performant.







Mes compétences :

Commercial

Technicien

Pédagogue et formateur