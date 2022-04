Christophe BLONDEL

Expérience professionnelle principal:



 1995 à 1997 contrats de qualification enseigne BUT:

Responsable de rayon électroménager et cuisine salle de bain



 1997 à septembre 2002, Chef d'équipe confirmé Saninord Calais entreprise d'assainissement, nettoyage industriel, transport de déchet.



Mission: Développement portefeuille client (Hutsman Tioxide, Eaux et force, Calaire chimie)

Gestion et encadrement des équipes de terrain, suivi du matériel et équipement de sécurité, participation et élaboration des plannings journaliers.



 Septembre 2002 à février 2004, ouvrier roulant international, France Angleterre.



 Février 2004 à Aujourd'hui, Qualification Maitrise, Chargé d'affaire et d'exploitation Saninord .

Mission:

• 2004/2007 Développement de l'agence de Lens , participation à la dépollution du site de Métal Europe, gestion des planning, matériel, portefeuille client.

• 2007/2010 Développement commercial de portefeuille client (Téreos Lillers sucrerie, Moy park usine Agro alimentaire, Cray Valley Drocourt usine chimique)

Développement du secteur tertiaire assainissement (collectivité, curage de réseaux, poste de relevage)

Gestion et développement des contrats Total station service et AS24 (Campagne de nettoyage des cuve hydrocarbure)

• 2010/2011 Détaché pour préparé la fusion Saninord et l'entreprise Familial Descamps Assainissement, Obtenir la certification M.A.S.E pour Descamps, gestion de l'exploitation et du développement commercial sur le Lillois, gestion partielle des ressources humaine de Descamps.

• 2012/2014 Chargé d’affaire sur l’agence de Loon Plage, développement de l’assainissement et d’Arcelor Mittal et développement de nouveaux clients.

• 2014 responsables d’exploitation agence de Calais Assainissement, responsable de la station de lavage poids lourds normé Aplica.



Autres:

• permis B.C.E

• FCO à jour



Loisir:

• vélo, marche, voile

• environnement, nature





Mes compétences :

Gestion de projet

Encadrement

Gestion de portefeuille

Développement commercial