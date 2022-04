Christophe BLONDELLE

Coach diplômé (DESU pratiques du coaching université Paris 8) , Consultant et Formateur en management et communication depuis 21 ans.

J'ai deux grandes passions, les humains et la mer. Moniteur FFV au sein de l'association des Glénans, mon expérience marine me sert de support lors des coachings que je réalise pour mes clients.

Je développe une méthode de coaching originale qui permet de réaligner le corps les pensées et les émotions.



Mes compétences :

Formateur

Coach de Vie

Coaching d'équipe

Coaching

Coaching individuel

Immobilier

Bâtiment

Management

Accompagnement

Formation