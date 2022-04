Christophe BLONDIN

Concepteur polyvalent et compétent en électronique de mesure et embarqué, mon évolution professionnelle est le fruit de 8 années d’ingénierie high-tech dans les domaines électronique, software, hardware, métrologie, systèmes de mesure.



Mes compétences :

Systèmes embarqués

Conception

Microcontroleurs

Développement

Industrialisation

Gestion de projets

Robotique

Capacitive touch panel (ITO)

Simulation SPICE et EM