Laurent MAIRET

Fort d'une expérience de 17 ans acquises chez différents acteurs du secteur télécom, j'ai acquis des compétences en architecture hardware et développement de cartes électroniques; en validation et caractérisation de systèmes embarqués numériques, analogiques et radiofréquences.



Cette expertise dans le domaine hardware est consolidée par différentes expériences au cours de ma carrière professionnelle: pilotage de projet, pilotage d'équipe, applications automobile, développement software sur microcontroleur ARM, design FPGA, qualification GNSS, validation d'ASIC SoC.



Mes compétences :

Systèmes embarqués

Wireless

GPS

Électronique

ARM