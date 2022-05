Autoentrepreneur depuis oct. 2009 dans la conception multimédia et la gestion de projets technologiques.



Consultant en communication, web et multimédia.



En recherche active de contacts et de missions.



Mes compétences :

Blog

Cms

Communication

communication multimedia

Conception

Création

CSS

Design

HTML

Infographie

Internet

Joomla

Joomla!

Management

Management de projet

Multimedia

Photo

PHP

Video

Web