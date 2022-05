Tennis Padel Club LA ROSERAIE ANTIBES

Tennis Padel Club de la Roseraie "ouvert à tous" à #Antibes #JuanlesPins :

- Dans un écrin de verdure au coeur d'#Antibes #JuanlesPins.

- Courts en Terre Battue

- Padel

- Club house cosy

- Elégante terrasse ombragée

DES PROS:

- Un enseignement de qualité avec des Professeurs dîplômés d'Etat:

- Une école de Tennis (initiation , perfectionnement)

- Une académie (compétition)

- Leçons individuelles #tennis et #padel (programmes personnalisés sur RDV)

- Des Stages pendant les vacances scolaires

- Abonnements: VOUS NOUS DONNEZ L'HORAIRE, NOUS TROUVONS VOS PARTENAIRES ...

- Cours collectifs adultes "#afterwork"

- Locations de Courts TENNIS et PADEL ( réservations par tel)

1ère HEURE DE LOCATION OFFERTE*

Infos et réservations: 0493331979

*hors juin juillet aout



